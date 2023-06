MachineGames: oltre a Indiana Jones, potrebbe esserci un altro gioco non annunciato

Sembra che MachineGames possa esser al lavoro su un nuovo gioco non ancora annunciato oltre a Indiana Jones, che non sarebbe nemmeno Wolfenstein, in base a quanto emerso da una ricerca effettuata dal solito account Twitter Timur222, ormai specializzato in curriculum e documenti online.

In questo caso, l'informazione non deriva direttamente da un curriculum trovato online, bensì da un'indiscrezione che gli avrebbe riferito un ex-sviluppatore del team in questione. In base a quanto riportato nel Tweet, questo ex-membro di MachineGames avrebbe svelato che il team sta lavorando a un gioco misterioso non ancora annunciato, insieme al già noto Indiana Jones.



Successivamente, Timur222 è tornato sull'argomento rispondendo ad alcuni commenti e aggiungendo che il gioco misterioso non sarebbe Wolfenstein 3, come invece veniva supposto da molti, considerando i lavori precedenti da parte del team.



Si tratterebbe dunque di un altro titolo ancora, su cui a questo punto è difficile fare previsioni. MachineGames è un team che fa parte del gruppo Zenimax Bethesda, che di conseguenza è diventato first party Xbox Games Studios, ma non è rientrato fra le presentazioni dell'Xbox Games Showcase 2023.

In molti speravano di avere qualche aggiornamento su Indiana Jones, ma il progetto resta ancora totalmente avvolto dal mistero e anche questa recente occasione non è stata sfruttata per comunicare qualcosa di nuovo al riguardo, dunque non rimane che attendere ancora per saperne di più.