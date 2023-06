Facebook, Instagram e WhatsApp down: problemi diffusi per i social di Meta

Sono stati rilevati diversi problemi per le varie piattaforme social di Meta, con down, problemi e disservizi diffusi su Facebook, Instagram e WhatsApp a diversi livelli e per una grande quantità di utenti in giro per il mondo.

I disservizi sono iniziati intorno alle ore 21:00 di oggi, 16 giugno 2023, e al momento non hanno ancora ricevuto spiegazioni o aggiornamenti ufficiali da parte di Meta. Molti utenti si sono ritrovati impossibilitati ad accedere ai vari servizi social legati a Meta, sia da desktop che da piattaforme mobile.

In base a diverse segnalazioni, sembra ci siano problemi a inviare e ricevere messaggi su WhatsApp, in particolare quelli contenenti video, gif e messaggi vocali, situazione simile anche su Instagram, ma non sembrano esserci particolari problemi con quelli esclusivamente testuali.

Il sito Downdetector segnala un picco di problematiche rilevate proprio nei minuti scorsi, in attesa di eventuali aggiornamenti sulla situazione. Proprio nei giorni scorsi, erano emerse alcune novità interessanti su Whatsapp, come la possibilità di condividere lo schermo durante le videochiamate e scegliere un nome utente per mantenere privato il numero di telefono.