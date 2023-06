Halo: l'assenza dall'Xbox Games Showcase 2023 spiegata da Phil Spencer

L'assente più illustre all'Xbox Games Showcase 2023 è stato probabilmente Halo, con la serie che non è stata praticamente nemmeno menzionata all'interno della maggiore conferenza Xbox dell'anno, nonostante Halo Infinite stia comunque proseguendo il suo percorso di evoluzione ed espansione, ma il perché di tale assenza è stato spiegato da Phil Spencer.

Il capo di Xbox ha parlato della cosa in un'intervista con The Guardian, nella quale ha riferito che l'assenza di Halo non era dovuta a una mancanza di fiducia nella serie-simbolo di Xbox, quanto piuttosto nella volontà di dare spazio a tutti gli altri team first party che ora fanno parte di Xbox Games Studios.

"Non direi certo che Halo ha ora minore importanza, ma abbiamo oltre 20 studi adesso", ha spiegato Phil Spencer nell'intervista. "Se si pensa a qualche anno fa avevamo come produzione interna praticamente quattro giochi: Fable, Forza, Halo e Gears, i quattro cavalieri dell'apocalisse", ha riferito il capo di Xbox, scherzando. "Abbiamo molti più giochi da mostrare, ora".

In effetti, proprio negli stessi giorni dell'Xbox Games Showcase è stata presentata la Stagione 4 di Halo Infinite, dunque le novità sul gioco non mancavano, ma Microsoft ha voluto dare spazio agli altri team first party in questa occasione, considerando la quantità di studi che fanno ora parte di Xbox Game Studios.

"Siamo stati molto trasparenti sui cambiamenti nella leadership effettuati in 343", ha riferito Spencer, "Potete vedere varie novità anche sul fronte social, per quanto riguarda quello che il team sta facendo sulle stagioni di Halo Infinite, ma non voglio forzarli a parlare della loro visione sul medio e lungo termine finché non si sentono pronti a farlo", ha spiegato il capo di Xbox. "Penso che vedrete arrivare delle cose molto interessanti".