Magic: Legends, il primo video di gameplay è esplosivo

Perfect World e Cryptic hanno pubblicato il primo filmato di gameplay ufficiale di Magic: Legends, dato in esclusiva a Game Informer come parte di una copertura più ampia del gioco. Lo potete trovare in testa alla notizia. Da quello che si può vedere sembra un clone di Diablo pieno di effetti speciali, in cui il sistema di combattimento è centrale per l'esperienza.



Vi ricordiamo anche che sono aperte le registrazioni alla beta di Magic: Legends. Per registrarsi basta andare sul sito ufficiale e cliccare sul tasto "Iscriviti alla Beta" al centro del sito, inserendo poi i dati richiesti.



Magic: Legends è stato annunciato ai Game Awards 2019 con un trailer in computer grafica, ma senza dettagli di sorta. L'unica certezza sono le piattaforme sulle quali sarà lanciato: PC (Steam), PS4 e Xbox One.