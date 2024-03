Mai Shiranui della serie Fatal Fury è stata inserita per qualche motivo in un survival con zombi

Ormai i giochi live service ci hanno abituato ai crossover più strani e improbabili, ma c'è sempre spazio per migliorarsi. Ad esempio che ne direste di Mai Shiranui, personaggio iconicmo e molto amato della serie Fatal Fury, inserita in un survival pieno di zombi? Postapocalittico, naturalmente.

Il gioco in questione si chiama Doomsday: Last Survivors, è un gioco mobile e viene descritto come un "survival con zombi con gare multigiocatore online ed elementi da strategico in tempo reale." È ambientato in un prossimo futuro in cui gli zombi hanno dominato il mondo. Lo scenario perfetto per inserire la combattente di SNK e farle "costruire dei rifugi, esplorare delle aree avvolte dalla nebbia e combattere gli zombi e le fazioni rivali."