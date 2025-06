Mario Kart World ancora al primo posto delle classifiche inglesi, bene Cyberpunk 2077 e Hogwarts Legacy

Le classifiche inglesi relative alla settimana terminata il 21 giugno 2025 vedono di nuovo in testa Mario Kart World, come la settimana precedente, seguito da Cyberpunk 2077 e Hogwarts Legacy. Interessante il debutto in ottava posizione di Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army, che ha venduto il 51% delle copie su PlayStation 5, il 29% su Nintendo Switch 2 e il 20% su Nintendo Switch.