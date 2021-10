Mario Party Superstars, il nuovo trailer mostra il gameplay

Nintendo ha pubblicato un nuovo trailer di Mario Party Superstars per mostrare ancora una volta il gameplay del gioco. Si tratta di una collezione di cinque tabelloni dell'epoca del Nintendo 64 e di 100 minigiochi presi dai vari Mario Party succedutosi nel corso delle generazioni di console. Come saprete, sarà disponibile a partire dal 29 ottobre 2021, in esclusiva per Nintendo Switch.

Trovate il video in testa alla notizia. Leggiamo altri dettagli tratti dal comunicato stampa ufficiale:

Il trailer Dai il via alla festa con questa collezione di classici! - Mario Party Superstars (Nintendo Switch) appena rilasciato offre uno sguardo approfondito sui tabelloni, i minigiochi e le modalità che Mario Party Superstars ha da offrire:

Cinque tabelloni classici dei giochi per Nintendo 64: Isola Tropicale di Yoshi, Stazione Spaziale, Torta di compleanno di Peach, Bosco boscoso e Terra del terrore tutti sono stati ridisegnati per Nintendo Switch e ognuno ha i propri eventi unici. Porta la festa sempre con te, dove e quando vuoi, con il gioco multiplayer sulla stessa console, in wireless locale o online. Con il multiplayer online, tutti possono partecipare a una sessione veloce con gli amici o a una maratona di 30 turni. Anche quando si fa festa da soli, è possibile abbinare casualmente altri giocatori in tutto il mondo.

Adesivi: I giocatori possono usare gli adesivi per comunicare con i loro compagni di festa mentre sono sul tabellone a raccogliere stelle.

Funzione di sospensione quando si gioca con gli amici: le partite con gli amici in modalità gioco da tavolo vengono salvate prima di ogni nuovo turno, quindi è facile fare una pausa e riprendere i festeggiamenti in un secondo momento.

100 minigiochi: Ci sono 100 minigiochi della serie Mario Party tra cui scegliere. Ci sono minigiochi tutti contro tutti, 2 contro 2, 1 contro 3, minigiochi Duello e altro ancora. Tutti i minigiochi sono compatibili con i pulsanti, quindi puoi giocare con i controller Joy-Con, sfoderare il Nintendo Switch Pro Controller o divertirti su Nintendo Switch Lite.

Monte Minigiochi: Per coloro che vogliono godersi una rapida raffica di minigiochi, Monte Minigiochi offre sette diversi percorsi in totale: - Modalità libera, Partita in coppia cooperativa, Sfida a tre, Sport e Rompicapi, Sopravvivenza, Sfida delle Monete e una Sfida del Giorno. Anche Monte Minigiochi offre multiplayer sulla stessa console**, in wireless** locale o online.

