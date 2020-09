Marvel's Avengers, un easter egg di Age of Ultron presente nel gioco

Marvel's Avengers include parecchi riferimenti al Marvel Cinematic Universe, incluso un easter egg che in pratica prova a riproporre una specifica scena del film Avengers: Age of Ultron.

Primo in classifica nel Regno Unito, Marvel's Avengers è stato accolto da voti non entusiastici, ma sa di certo come solleticare la fantasia degli appassionati di fumetti Marvel, e questa citazione ne è un chiaro esempio.

Seguono anticipazioni sulla parte finale di Marvel's Avengers

Dopo aver sbloccato Captain America alla fine della campagna, potremo esplorare l'helicarrier Chimera nei panni appunto di Steve Rogers e visitare le stanze degli altri Avengers.

Ebbene, cosa succede andando nella stanza di Thor? Troveremo il martello Mjolnir poggiato a terra e potremo provare a sollevarlo, citando appunto la sequenza della festa di Avengers: Age of Ultron in cui i vari personaggi cercano di compiere l'impresa, fallendo miseramente.

L'unica eccezione è ovviamente il capitano Rogers, che riesce a far muovere, seppure di pochi millimetri, l'arma leggendaria del figlio di Odino. Come accade appunto nel gioco, e qui sotto c'è la clip.