Marvel's Avengers: Iron Man e gli altri personaggi descritti nel dettaglio

Marvel's Avengers ci consentirà di controllare Iron Man e una serie di altri personaggi come Captain America, Thor, Hulk, Black Widow e Miss Marvel: figure che il lead combat designer del gioco, Vince Napoli, ha descritto nel dettaglio.

Il team di sviluppo ha cominciato da Black Widow, protagonista di uno dei film Marvel rinviati di recente, ma il motivo non era ovviamente questo: Natasha è una sorta di ninja e il suo stile di combattimento riserva non poche sorprese.

L'ex spia russa può infatti utilizzare un sistema di occultamento che le consente di nascondersi in piena luce e colpire i suoi nemici senza essere vista, nonché lanciare un rampino per raggiungere rapidamente punti distanti dello scenario.

Captain America è invece tutt'uno col suo celebre scudo: un elemento che gli sviluppatori hanno tenuto in grande considerazione, dando vita a spettacolari combinazioni di colpi che si basano sul timing del lancio e del rimbalzo del disco di vibranio.

Per quanto riguarda invece Hulk, l'idea è stata consentirgli di trasformare lo scenario e gli stessi avversari in armi, con la possibilità di lanciarli addosso alle altre unità nemiche e di scatenare in tal modo un caos devastante sul campo di battaglia.

Iron Man è stato ovviamente il personaggio più delicato da disegnare, visto il suo peso nel Marvel Cinematic Universe, e così si è pensato di valorizzare al massimo le armi e le capacità della sua armatura integrandoli negli attacchi di base: alla fine godrà di qualcosa come trentasei varianti.

Kamala Khan, la nuova Miss Marvel, dispone di abilità che si sposano alla perfezione con i combattimenti melee, visto che può allungarsi e cambiare la propria massa corporea a piacimento: un'abilità che le permette anche di imitare le manovre più devastanti dei suoi compagni.

Infine Thor, il Dio del Tuono: un eroe estremamente potente, che Crystal Dynamics ha gestito enfatizzando l'uso dei fulmini oltre che del martello Mjolnir, e consentendogli così di effettuare mosse difensive oltre che offensive combinando tali poteri.