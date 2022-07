Marvel's Avengers: leak svela le skin estive, a tema costumi da bagno per Vedova Nera e non solo

Marvel's Avengers, il gioco di Crystal Dynamics, è stato colpito da un nuovo leak, che mostra le prossime skin dedicate agli eroi del gioco. Precisamente, pare che si tratterà di costumi da bagno per Vedova Nera, Thor e Iron Man.

Il leak proviene da Miller, dataminer affidabile che ha condiviso le proprie scoperte dopo l'ultimo aggiornamento di Marvel's Avengers. Come sempre, ricordiamo che comunque si tratta di un leak, non di informazioni ufficiali: il fatto che siano presenti nel codice del gioco non significa che questi costumi saranno pubblicati o che siano definitivi, potrebbero esserci modifiche di vario tipo prima della pubblicazione.

Miller afferma che probabilmente questi saranno i primi costumi di Marvel's Avengers per il periodo estivo, ma potrebbe arrivare un intero set più avanti. Il leaker è anche curioso di capire se gli occhiali da sole appariranno anche fuori dai filmati.

Ripetiamo che si tratta di un leak. Dovremo attendere l'arrivo di informazioni ufficiali prima di poter considerare quanto indicato come veritiero. Nuovi costumi non sono una stranezza per Marvel's Avengers, in ogni caso, e una versione estiva e da spiaggia degli eroi Marvel, anche se un po' ridicola forse, è adeguata al periodo.

Ricordiamo infine che è circolato anche un altro rumor nell'ultimo periodo, dedicato a un nuovo personaggio giocabile: Bucky Barnes. Come sempre, dovremo attendere una conferma da parte di Crystal Dynamics.