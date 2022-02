Marvel's Avengers: novità di marzo 2022 svelate, ma Crystal Dynamics non è pronta per la roadmap

Crystal Dynamics ha pubblicato un aggiornamento sullo sviluppo di Marvel's Avengers e ci ha permesso così di scoprire quali sono le novità in arrivo nel gioco a marzo 2022. Purtroppo, il team non è ancora pronto per indicarci la roadmap completa.

La più grande aggiunta di marzo 2022 per Marvel's Avengers è per certo il ritorno di Nick Fury. Il direttore dello SHIELD non è presente nel gioco sin dal A-Day, ovvero l'evento che ha dato il via alla trama. Crystal Dynamics ha detto che Fury "tornerà per coordinare le future missioni degli Avengers insieme al direttore Hill". Non è chiaro se sarà fatto tramite telecomunicazioni o se Fury sarà presente sull'elicarro.

Iron-Man, Hulk e Thor in Marvel's Avengers

Quella di marzo 2022 sarà la patch 2.3 e rielaborerà il Tavolo della guerra, cambiando il modo in cui le missioni vengono trovate, selezionate e avviate. L'obiettivo di Crystal Dynamics è di rendere più semplice per i nuovi giocatori accedere alle missioni. Sarà anche possibile guadagnare nuovi set di equipaggiamenti tramite un'ampia selezione di attività di end-game. Le ricompense settimanali saranno anche estese ai Mega Hives.

Queste non dovrebbero essere tutte le novità dell'update di marzo 2022 di Marvel's Avengers, ma per il momento dovremo accontentarci. Come già detto, non vi è ancora una roadmap, in quanto Crystal Dynamics non è pronta per svelarla.

Uno dei rumor più recenti vede She-Hulk "confermata" dalla doppiatrice di Marvel's Avengers.