Matrix: Il Risveglio, oltre 6 milioni di download su PS5 e Xbox Series X|S

Matrix: Il Risveglio, la tech demo gratuita realizzata con l'Unreal Engine 5 per PS5 e Xbox Series X|S ha superato quota 6 milioni di download nell'arco di circa due mesi dal lancio.

La conferma è arrivata dall'account Twitter di Unreal Engine che oltre a festeggiare i 6 milioni di download sulle console ammiraglie di Sony e Microsoft, svela che al momento i giocatori hanno creato oltre 1 milione di metaumani grazie all'apposito editor. Pensate, se vivessero tutti in un'unica città questa sarebbe l'undicesima più popolata degli Stati Uniti.

L'aver superato i 6 milioni di download è un traguardo notevole e per nulla scontato, specialmente se consideriamo che attualmente la base installata di PS5 e Xbox Series X|S è limitata dalla crisi dei semiconduttori.

Matrix: Il Risveglio è una tech demo gratuita sviluppata per PS5 e Xbox Series X|S per mettere in mostra i muscoli dell'Unreal Engine 5 e offrire un assaggio dei risultati ottenibili su console sfruttando il motore grafico di Epic Games. Questa esperienza è stata realizzata in collaborazione della troupe del film originale, inclusa la regista Lana Wachowski, con la partecipazione di Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss che vestono i panni digitali di Neo e Trinity.

La tech demo è fondamentalmente divisa in tre parti, una parte introduttiva con i due attori, un'adrenalinica sequenza d'inseguimento scriptata e infine una fase esplorativa in cui i giocatori possono girovagare liberamente per la città. Per saperne di più vi consigliamo di leggere il nostro provato di Matrix: Il Risveglio.