PS5 ha venduto il 70% in più di Xbox Series X|S, per Ampere Analysis

Alla fine del 2021 PS5 ha venduto il 70% di unità in più rispetto a Xbox Series X|S, stando alle stime condivise da Piers Harding-Rolls, analista di Ampere Analysis.

Come sappiamo dai dati ufficiali diramati da Sony, alla fine dello scorso anno PS5 ha raggiunto quota 17,2 milioni di console vendute. Per quanto Xbox Series X|S invece non si conoscono dati precisi, in quando non vengono condivisi da Microsoft, ma sappiamo che stanno andando meglio di qualsiasi altra console Xbox. Stando le stime di Harding-Roll le due console del colosso di Redmond complessivamente sono a circa 10,3 milioni di unità.

"Sony ha concluso il 2021 con le vendite PS5 che hanno raggiunto 17,1 milioni di unità, circa 1,7 volte in più rispetto alle vendite di Xbox Series X|S", afferma l'analista di Ampere Analysis. "In questa fase iniziale del ciclo vitale, il momentum delle vendite globali è con Sony, ma il suo potenziale è stato minato dalla disponibilità del prodotto."

Xbox Series X|S e PS5

Daniel Ahmad, analista di Nico Partners, poche settimane fa ha stimato che Xbox Series X|S hanno raggiunto quota 12 milioni di unità alla fine del 2021, ma per Harding-Rolls la base installata è nettamente inferiore.

"Microsoft ha concluso il 2021 con la sua famiglia di Xbox Series raggiungendo complessivamente 10,3 milioni di unità vendute, il che è in linea con il ciclo di Xbox One", afferma Harding-Rolls, aggiungendo che secondo le sue stime sono state vendute più unità di Series S che di X.

"La disponibilità di Xbox Series S, il modello più economico e meno potente, è stata migliore rispetto a Series X e ciò, insieme a Xbox Game Pass, ha trainato le vendite di questo dispositivo digital-only. Ampere stima che le vendite per Series S siano state superiori a quelle di Series X alla fine del 2021".

Sempre secondo le stime di Ampere Analys, PS5 venderà il doppio delle unità di Xbox Series X|S nel corso del 2022, ma meno di Nintendo Switch.