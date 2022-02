Nintendo Switch userà AMD FidelityFX per migliorare le prestazioni? Licenza scovata in un gioco

Nintendo Switch potrebbe iniziare a usare AMD FidelityFX Super Resolution per migliorare le prestazioni dei giochi. La licenza per questa tecnologia è infatti stata scovata all'interno di uno dei giochi in uscita sulla console: Nintendo Switch Sports.

La cosa è stata notata e condivisa dall'utente Twitter NWPlayer123 e ha velocemente fatto il giro del social network. Secondo quanto indicato, AMD FidelityFX Super Resolution non è a disposizione degli sviluppatori di terze parti, quindi probabilmente non sarà usata per il momento nei giochi multipiattaforma.

Da notare anche il fatto che Nintendo Switch è creata usando dei chip basati su tecnologia Nvidia. Il fatto che venga usato l'AMD FidelityFX Super Resolution fa un po' sorridere. In ogni caso, potrebbe essere una soluzione alle limitate capacità tecniche di Nintendo Switch e potrebbe garantire ottime prestazioni con grafica di qualità nel prossimo futuro su giochi massicci come il seguito di The Legend of Zelda Breath of the Wild.

Per ora, ovviamente, sono solo speculazioni. Sappiamo che una licenza per tale tecnologia è all'interno di Nintendo Switch Sports, ma non è chiaro in che modo sarà effettivamente usata. Non ci resta che attendere più dettagli a riguardo.

Parlando di Nintendo Switch Sports, potrete provarlo a breve, se vi iscrivete alla prova online subito.