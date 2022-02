Nacom compra Deadalic Entertainment per €53 milioni, sono gli autori di Gollum

Nacom ha annunciato di aver acquisito Daedalic Entertainment, team di sviluppo attualmente al lavoro su The Lord of the Rings Gollum, per un totale massimo di 53 milioni di euro. Precisamente, verranno pagati 32 milioni di euro in contanti e vi sarà poi un bonus in contanti basato sulle prestazioni fino al 2026. La fine della transazione è prevista per il 2022.

L'annuncio ufficiale recita: "Già partner nella pubblicazione di uno dei giochi più attesi del 2022, The Lord of the Rings: Gollum, le due società hanno deciso di rafforzare la loro collaborazione. Questa transazione permetterà a NACON di acquisire diverse proprietà intellettuali chiave e di beneficiare della notevole esperienza di Daedalic Entertainments nella pubblicazione e nello sviluppo di giochi."

"L'integrazione nel gruppo NACON permetterà allo studio di far crescere il suo premiato team di sviluppo e di rafforzare la sua posizione come editore indie leader. Carsten Fichtelmann, fondatore e CEO, e Stephan Harms, COO, continueranno a gestire l'azienda con un alto grado di autonomia nello sviluppo e nella pubblicazione. NACON sosterrà i progetti futuri unendo le forze attraverso i suoi team di vendita, pubblicazione e marketing."

The Lord of the Rings: Gollum

Deadelic Entertainment è nota soprattutto in quanto sviluppatrice di avventure grafiche come la serie Deponia, I Pilastri della Terra (basato sull'omonimo romanzo di Ken Follet), The Whispered World e non solo.

"Sapevamo, attraverso la nostra attuale collaborazione su Gollum, che NACON e Daedalic condividono gli stessi valori e gli stessi obiettivi, ovvero offrire esperienze uniche ai giocatori. Pertanto, sembrava logico puntare più in alto insieme e siamo estremamente felici di questa acquisizione. Rappresenta un passo significativo nella strategia di Nacon" dice Alain Falc, Presidente e CEO di NACON.

"Dopo anni movimentati dai quali siamo sempre usciti vincitori, mi sento orgoglioso guardando indietro agli ultimi 15 anni e allo sviluppo dell'azienda. Daedalic Entertainment si è affermato come editore e sviluppatore di giochi eccezionali in vari generi e su tutte le piattaforme rilevanti e ha cementato questa posizione a livello globale. Insieme a Nacon, stiamo ora facendo il passo successivo per sviluppare ulteriormente il nostro catalogo di giochi creati dal nostro team e da molti incredibili studi indie. Guardiamo indietro a una collaborazione fiduciosa e cooperativa su The Lord of the Rings: Gollum e guardiamo avanti verso un futuro ancora più luminoso insieme", dice Carsten Fichtelmann, fondatore e CEO di Daedalic Entertainment.

Le ultime novità su The Lord of the Rings: Gollum sono legate al trailer mostrato ai TGA 2021.