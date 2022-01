PS5 nel 2022 venderà il doppio di Xbox Series X|S, ma meno di Nintendo Switch, per un’analista

Per Piers Harding-Rolls, analista di mercato di Ampere Analysis, nel 2022 verranno vendute 18 milioni di PS5, mentre Xbox Series X|S si fermerà a 9 milioni, in pratica la metà. Tuttavia la console più venduta sarà ancora una volta Nintendo Switch, con 21 milioni di unità.

Per Harding-Rolls la disponibilità delle console Sony e Microsft migliorerà nel corso di quest'anno. Ciò permetterà alle due compagnie di vendere più unità rispetto al 2021, ma non abbastanza per superare le vendite di Nintendo Switch.

"Sembra che la disponibilità di PlayStation 5 e Xbox Series X aumenterà lentamente nel corso dell'anno e la nostra previsione è che Sony supererà le vendite di Microsoft con un rapporto 2:1", spiega Harding-Rolls. "Ma in realtà la console più venduta sul mercato sarà Nintendo Switch con 21 milioni di unità e ciò sarà dovuto alla domanda di Nintendo Switch OLED."

PS5 e Xbox Series X|S

Lo scorso luglio Sony ha annunciato che PS5 è la console PlayStation ad arrivare più velocemente al traguardo delle 10 milioni di unità vendute. Inoltre, nonostante la crisi dei semiconduttori, la compagnia prevede di distribuire almeno 14,8 milioni di console entro la fine dell'anno fiscale, ovvero entro fine marzo 2022.

Per quanto riguarda Xbox Series X|S non abbiamo dati precisi finora, ma Phil Spencer ha affermato che ha registrato vendite superiori rispetto alle precedenti console Xbox, mentre secondo un noto analista è a quota 12 milioni di unità vendute.

Nintendo Switch invece pochi giorni fa ha raggiunto quota 101,88 milioni di unità vendute nel mondo, superando persino il Wii.