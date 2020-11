Marvel's Avengers, su Steam la situazione non migliora: perso il 96% dei giocatori

La situazione di Marvel's Avengers su Steam non accenna a migliorare: il gioco prodotto da Square Enix ha perso il 96% dei giocatori dal lancio, con picchi di poco più di mille utenti.

Come già riportato, le performance al di sotto delle aspettative hanno prodotto perdite per quasi 63 milioni di dollari, e fintanto che non verranno rilasciati i contenuti promessi difficilmente le cose cambieranno.

Come scritto nella nostra recensione di Marvel's Avengers, l'ambizioso tie-in firmato Crystal Dynamics riesce a fare alcune cose molto bene, ma la sua natura di GaaS e una serie di problematiche tecniche gli tarpano le ali.

Naturalmente una ripresa è possibile: la popolarità del brand Marvel e la capacità indiscutibile degli sviluppatori potrebbe dar vita a un rilancio degno di questo nome, ma serve una strategia efficace.

Verrà messa in atto qualche iniziativa promozionale da qui a Natale per Marvel's Avengers? È molto probabile: sarebbe davvero un peccato sprecare un progetto del genere.