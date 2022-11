Marvel's Spider-Man: Miles Morales come Batman: Arkham grazie a una mod, ecco il video

Marvel's Spider-Man: Miles Morales deve molto alla serie Batman: Arkham, come sappiamo, ma utilizza una visuale differente rispetto alle avventure del Cavaliere Oscuro targate Rocksteady, più distante dal protagonista. Ebbene, una mod consente di cambiare questo aspetto.

Come si può vedere nel video qui sotto, il pacchetto Over the Shoulder Camera, scaricabile da Nexus Mods, fa esattamente questo: modifica la gestione della telecamera perché risulti alle spalle di Spider-Man anziché lontana come accade con le opzioni di default.

Non è tutto: la mod creata da Maxie Zeus provvede anche a sbloccare immediatamente tutti i costumi che Miles Morales può indossare nel corso della campagna, e che normalmente richiedono un po' di tempo e il completamento di alcuni incarichi per diventare accessibili.

Visuale a parte, la saga sviluppata da Insomniac Games deve parecchio a Batman: Arkham, visto che ne riprende il sistema di combattimento in stile freeflow, in grado di dar vita a scontri altamente spettacolari e ben bilanciati, nonché le meccaniche stealth dai punti rialzati, anche questo un elemento molto divertente.

Come al solito, per saperne di più sul gioco e sulla qualità della conversione realizzata da Nixxes date un'occhiata alla nostra recensione di Marvel's Spider-Man: Miles Morales per PC.