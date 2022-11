Overwatch 2: le abilità di Ramattra verranno svelate questa settimana con un gameplay trailer

Tra pochi giorni gli sviluppatori di Blizzard presenteranno le abilità di Ramattra, il nuovo eroe di Overwatch 2 di classe tank, tramite un gameplay trailer che verrà pubblicato sui profili social ufficiali del gioco. L'appuntamento è alle 18:55 di sabato 26 novembre 2022.

Potrete visualizzare il gameplay trailer di Ramattra all'orario indicato sul canale YouTube di Overwatch a questo indirizzo o anche direttamente tramite il player sottostante.

Ramattra è stato presentato a inizio mese con un trailer che ne svela le origini. È un Omnic creato appositamente per guidare in guerra i suoi simili, ma in realtà desiderava la pace e l'armonia tra umani e macchine. Tuttavia rinuncerà a questo sogno e decide di muovere guerra agli umani formando il Settore Zero e diventandone il leader, causando una profonda crisi diversi anni prima degli eventi di Overwatch 1 e 2.

Al momento sappiamo che avrà due forme, una difensiva e l'altra offensiva, che cambiano drasticamente il suo stile di gioco e il suo contributo alla squadra. Ma per conoscere nel dettaglio le abilità e la Ultimate di Ramattra dovremo attendere il trailer di Blizzard.