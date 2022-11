Sherlock Holmes The Awakened, nuovo trailer spiega cos'è il gioco

Sherlock Holmes The Awakened è stato presentato con un nuovo trailer realizzato da Frogwares in occasione dei Golden Joystick Awards, che spiega cos'è il gioco e approfitta dell'occasione per aggiornarci sulla situazione dello studio ucraino e le tante difficoltà legate all'invasione russa.

Annunciato a luglio, Sherlock Holmes The Awakened è il remake dell'avventura lovecraftiana in cui il celebre investigatore creato da Sir Arthur Conan Doyle si trova a dover affrontare temi legati all'universo lovecraftiano e ai miti di Cthulhu.

"Vivi un'emozionante avventura Lovecraftiana, rimasterizzata completamente con grafica e gameplay moderni", si legge nella pagina Steam del gioco. "Diventa Sherlock Holmes e vivi il terrificante mito di Cthulhu, indagando su una serie di misteriose sparizioni in Europa e negli Stati Uniti."

"In The Awakened, un crossover tra Lovecraft e Sherlock Holmes, dovrai affrontare il leggendario mito di Cthulhu. Investiga su una serie di misteriose sparizioni, apparentemente legate a un oscuro culto che adora un Dio Antico. Qualunque sia il loro piano, devi fermarlo... o pagarne le indicibili conseguenze."

"Per la prima volta nella sua vita, Sherlock ha davvero paura. Un uomo razionale e che si affida alla ragione deve affrontare un'entità ultraterrena che sfida ogni logica e questa scoperta è tanto illuminante quanto problematica per lui. La ricerca della verità spingerà Sherlock sull'orlo della follia, nell'unica storia che Watson non pubblicherà mai."

"The Awakened si svolge nel 1884 e svela come Sherlock e John, all'epoca semplici coinquilini, siano diventati il duo di investigatori più famoso al mondo."

