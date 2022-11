Deux Ex GO chiude i battenti assieme altri tre giochi di Studio Onoma, ex Square Enix Montreal

Gli sviluppatori di Studio Onoma, in precedenza conosciuto come Square Enix Montreal, hanno annunciato che Deus Ex GO, Hitman Sniper: The Shadows, Space Invaders: Hidden Heroes e Arena Battle Champions a breve chiuderanno i battenti. Per la precisione verranno rimossi dall'App Store e il Google Play Store il 1 dicembre ma rimarranno giocabili dagli utenti che li hanno scaricati fino al 4 gennaio 2023, giorno in cui i server saranno spenti definitivamente.

L'annuncio è arrivato con un post su Twitter di Studio Onoma in cui ringrazia i giocatori e avvisa che con effetto immediato non sono più disponibili gli acquisti in-app.

"Con effetto immediato, gli acquisti in-game sono interrotti. Vi incoraggiamo a sfruttarli prima del 4 gennaio, dato che non saranno rimborsati", recita il post su Twitter. "Da parte del team di sviluppo, vogliamo ringraziarvi per aver giocato ai nostri giochi."

Square Enix Montreal è stata acquisita da Embracer Group lo scorso maggio, assieme a Crystal Dynamics ed Eidos Montreal. Ha cambiato nome in Studio Onoma a ottobre. Solo un mese dopo è stata annunciata la sua chiusura.

Lo studio era stato fondato nel 2011 con l'obiettivo di sviluppare giochi premium, passando poi al target dei giochi free-to-play nel 2013. Lo studio ha realizzato, oltre ai titoli sopracitati, anche Lara Croft GO, Hitman GO e Tomb Raider Reloaded.