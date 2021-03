Marvel's Spider-Man: Miles Morales su PS5 e PS4, la patch 1.06 porta l'Advanced Tech Suit

Marvel's Spider-Man: Miles Morales su PS5 e PS4 ha ottenuto un nuovo aggiornamento con la patch 1.06, che ha portato con sé il nuovo costume Advanced Tech Suit per il super-eroe, oltre a vari miglioramenti e correzioni al gioco.

Il nuovo costume appare alquanto stiloso, caratterizzato da una colorazione scura e lucida, in gran parte nera con alcune finiture rosse. La Advanced Tech Suit è gratuita per tutti gli utenti su PS5 e PS4, dunque chiunque possieda il gioco può utilizzare subito il costume speciale in questione.

La patch 1.06 porta inoltre vari aggiustamenti e miglioramenti al gioco, correggendo bug e migliorando la stabilità generale. Tuttavia, un'altra aggiunta interessante riguarda esclusivamente la versione PS5 di Marvel's Spider-Man: Miles Morales ed è un dettaglio tecnico notevole.

Con l'aggiornamento viene infatti aggiunta la "deformazione muscolare realistica in alcuni costumi". In pratica, applicando la patch sarà possibile vedere, almeno utilizzando alcuni costumi di Spider-Man, la contrazione dei muscoli visibile sul corpo del protagonista, quando effettua determinati movimenti.

In base a quanto riferito all'inizio di febbraio, Marvel's Spider-Man: Miles Morales ha venduto 4,1 milioni di copie e sta ottenendo ancora buoni risultati sul mercato, considerando che è stato anche di recente in testa alla classifica vendite UK con il ritorno di PS5 nei negozi.