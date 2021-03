Observer: System Redux su Xbox Series X|S e PC ottiene ray tracing e nuove opzioni grafiche

Observer: System Redux su Xbox Series X|S e PC ha ottenuto in queste ore la patch 1.3, che introduce diverse novità interessanti sul fronte tecnico, come l'applicazione del ray tracing e di nuove opzioni grafiche per l'ottimo horror di Bloober Team.

Observer: System Redux supportava già il ray tracing in qualche forma su PS5, dunque la questione viene pareggiata a questo punto con l'applicazione di questa patch 1.3 che introduce la tecnologia grafica in questione anche su Xbox Series X|S e PC, oltre a varie altre novità.

L'aggiornamento apporta anche la nuova opzione per la risoluzione dinamica e abilita la versione Windows Store, quest'ultima opzione ovviamente per quanto riguarda il gioco su PC. Inoltre, la patch 1.3 ottimizza il sistema di illuminazione e lo streaming, oltre alla correzione di diversi problemi rilevati.

Il tutto dovrebbe anche portare a una maggiore stabilità nelle performance di Observer: System Redux, gioco che peraltro otterrà presto un'edizione fisica pubblicata da Koch Media insieme anche a The Medium. Sviluppato dagli esperti del genere, Bloober Team, Observer: System Redux è un horror in prima persona con ambientazione fantascientifica. Potete conoscerlo meglio leggendo la recensione da parte di Alessandra Borgonovo.