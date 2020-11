Marvel's Spider-Man per PS5, rimosso un riferimento agli Avengers

Nella versione PS5 di Marvel's Spider-Man è stato rimosso un piccolo riferimento agli Avengers, probabilmente per via del lancio del gioco di Square Enix. Specifichiamo che stiamo parlando dell'edizione rimasterizzata del gioco uscito su PS4 nel 2018, non di Miles Morales.

La scoperta è stata fatta da Greg Miller di Kinda Funny, che ha pubblicato su Twitter una clip di Spider-Man che scala la torre degli Avengers. Nell'originale il supereroe scherzava sul fatto che gli Avengers non c'erano mai quando servivano e che probabilmente erano sulla costa occidentale, nella versione PS5 però il riferimento geografico è assente.

Interesting.

Spider-Man 2018 originally referenced the Avengers being on the West Coast in this scene.

This year, the Avengers game saw the team based in San Francisco.

Spider-Man Remastered on #PS5 no longer makes the West Coast reference. pic.twitter.com/W6zxNa4Jid