Demon's Souls per PS5: l'inizio del gioco in due video

IGN.com ha pubblicato un video con i primi diciotto minuti di Demon's Souls per PS5, che trovate in testa alla notizia. Il filmato parte con l'introduzione, quindi mostra il completissimo editor dei personaggi. Il gioco vero e proprio parte a metà del sesto minuto.

Naturalmente fate attenzione, perché il filmato contiene molte anticipazioni di Demon's Souls. Ben diciotto minuti, a dirla tutta. Se non volete averne, non guardatelo e vivete felici. Se invece avete già giocato l'originale non dovreste vedere nulla che possa rovinarvi l'esperienza.

Se volete più informazioni sul gioco, leggete la nostra anteprima di Demon's Souls, in cui Aligi Comandini ha scritto:

Comprensibilmente, davanti a un mostro sacro che ha creato un sottogenere, i Bluepoint hanno osato poco. E seppur un pochino ci rattristi vedere come il team non si sia spinto ad affrontare la sfida della sesta archstone o modificare in modo significativo i sistemi, il resto del lavoro fatto su Demon's Souls resta sopraffino. L'impatto grafico è eccezionale, il restyle delle location e dei boss di altissimo livello, e siamo davvero curiosi di vedere se ci siano stati ribilanciamenti almeno parziali, oltre all'inevitabile pulizia dei bug. Non resta che avere il gioco tra le mani per un confronto diretto; non manca molto.

[Aggiornamento]

Aggiunto anche il video di Game Informer, che contiene quasi due ore di gioco: