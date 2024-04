MediaTek Dimensity 9400 avrà un die di dimensioni imponenti

MediaTek mira ad accendere interamente i riflettori sul prossimo Dimensity 9400. Secondo voci di corridoio, il prossimo SoC mostrerà con prepotenza " il più grande die mai visto " in un dispositivo per smartphone.

Naturalmente, un progresso tecnologico del genere comporta dei costi, specialmente considerando l'adozione del processo TSMC 3nm 'N3E' per la produzione in serie del Dimensity 9400. Ciò potrebbe rendere questo SoC il più dispendioso mai realizzato da MediaTek per gli smartphone fino a questo momento.

Tale misura non solo supera quella della scheda grafica GT 1030 di NVIDIA, di circa 74 mm², ma si avvicina anche alle dimensioni delle GPU per PC più potenti , come la GTX 1650, con i suoi 200 mm².

Vette inusitate

I dettagli della GPU del Dimensity 9400 indicano un aumento del 20 percento in termini di prestazioni ed efficienza

Assistere all'introduzione di un chipset per smartphone con una dimensione fisica paragonabile a quella di un processore grafico desktop è un fatto di rilevanza straordinaria.

I vantaggi chiari derivanti dall'adozione di un die di dimensioni maggiori sono diversi, mentre per quanto riguarda gli svantaggi, oltre al costo, si parla dei problemi che sono emersi anche in passato: il surriscaldamento e un repentino aumento del consumo energetico sono sempre stati problematici per i componenti MediaTek. Non è chiaro se l'azienda abbia affrontato efficacemente questi problemi espandendo le dimensioni del die del SoC.

Le aspettative sono elevate, con stime di punteggi su Geekbench 5 di 1900 in single-core e 8500 in multi-core.

Per quanto riguarda Geekbench 6, ci si attende un punteggio di 2800/10000 punti, previsioni che indicano come Dimensity 9400 possa portare le prestazioni dei dispositivi mobili a livelli senza precedenti e rivoluzionare il mercato dei chipset, con un maggiore accento sulle prestazioni a scapito dei core meno potenti ed economici.