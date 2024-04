Fortnite: Epic Games ha rimosso la rarità degli oggetti, giocatori in rivolta

Con una mossa piuttosto drastica, Epic Games ha deciso di rimuovere il livello di rarità dagli oggetti cosmetici di Fortnite, causando una rivolta in parte dei giocatori che non hanno affatto apprezzato l'iniziativa, a quanto pare.

In precedenza, come spesso accade per giochi di questo tipo, gli oggetti cosmetici di Fortnite erano suddivisi in base alla rarità, che ne determinava anche il prezzo, contrassegnando i vari livelli con dei colori, andando dal grigio all'oro attraverso sei livelli progressivi.

Per dare dei riferimenti, le skin meno rare costavano tipicamente 800 V-Bucks, salendo fino agli oggetti "gold" che potevano costare tipicamente sui 2000 V-Bucks, dunque la rarità a tutti gli effetti influiva sull'economia generale del gioco.

Con l'arrivo dell'aggiornamento v29.20, messo a disposizione nelle ore scorse, Epic Games ha rimosso la rarità degli oggetti estetici, spiegando nel blog ufficiale che "il Negozio si è evoluto in modo significativo per supportare diversi tipi di oggetti cosmetici in tutti i giochi" e che quindi a causa di questa variazione e ampliamento per comprendere anche gli altri sotto-giochi il team ha deciso di "eliminare il vecchio sistema di colori e tag ispirato a Battaglia reale per migliorare la qualità estetica".