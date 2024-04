Le recensioni di Famitsu recuperano ora UFO Robot Goldrake: Il Banchetto dei Lupi

Come ogni settimana, la testata giapponese Famitsu ha pubblicato nuove recensioni per i giochi più recenti usciti in Giappone. Come sapete, si tratta di una settimana scarica di novità nel mondo videoludico e anche il Paese del Sol Levante non ha avuto molto col quale divertirsi. Ci sono solo due giochi recensiti:

Doll Explorer (Switch) - 7/8/8/7 [30/40]

UFO ROBOT GOLDRAKE - Il Banchetto dei Lupi (PS5, PS4) - 8/8/8/8 [32/40]

Vi ricordiamo come sempre che Famitsu propone quattro recensioni, realizzate da quattro persone diverse. Ogni voto è in decimi e i quattro responsi vengono poi sommati per un massimo di 40 punti, un voto perfetto che non capita troppo spesso (quest'anno un famoso gioco di ruolo l'ha ottenuto, però).