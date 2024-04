Disney Epic Mickey: Rebrushed, un video gameplay da 8 minuti per il remake con Topolino

Gamespot ha pubblicato in esclusiva un video che mostra 8 minuti di gameplay per Disney Epic Mickey: Rebrushed, il remake del particolare action adventure con protagonista Topolino, in arrivo su PC e console nel corso del 2024.

Disney Epic Mickey: Rebrushed è stato annunciato con un trailer nel corso del Nintendo Direct dello scorso febbraio, pubblicato da THQ Nordic e costituito da un remake totale dell'originale uscito su Wii nel 2010, con una grafica completamente rifatta e anche altre modifiche.

Il video ci consente di vedere qualcosa del gameplay vero e proprio oltre alle scene d'intermezzo, consentendo di apprezzare se non altro i miglioramenti effettuati all'impianto grafico.

Il filmato, in particolare, si concentra su alcune delle prime fasi di gioco ed è in grado di dimostrare come il titolo sembri essere in fase di sviluppo piuttosto avanzata.