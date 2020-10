MediaWorld Alta definizione da paura: tanti sconti su smartphone, tv e tablet

Da MediaWorld è iniziata la promozione Alta definizione da paura. Dal 12 al 21 ottobre 2020, infatti, online e presso i negozi selezionati, è possibile trovare tanti sconti su smartphone, tv, notebook e tablet. Inoltre tutto è acquistabile a rate a tasso zero.

Potete trovare il riepilogo di tutte le offerte e gli sconti a questo indirizzo sul sito MediaWorld, considerando che l'iniziativa è valida sia nei negozi fisici che sul sito online, dal 12 all'21 ottobre. La promozione coinvolge tutti quei prodotti trattati dalla catena in grado di gestire immagini in alta definizione, ma ce ne sono alcuni in particolare che risultano molto interessanti.

I prodotti in vetrina sono il televisore Samsung UE50TU7070UXZT da 50 pollici a soli 379 euro, ma anche lo smartphone Redmi Note 9 da 128GB a 179 euro, l'iPad da 10,2" del 2020 a 369 euro, il televisore da 65 pollici di Sony, tecnologia OLED KD65AG9 a 2799 euro, il Galaxy A21S a 159€ e infine il tablet Huawei Matepad T10S LTE 3G a 229 euro.

Tra i televisori ci sono tante altre offerte, come il QLED entry level di Samsung da 55" a 749 euro o il nuovissimo QE65Q950TSTXZT, 8K e 120hz a 4999 euro, ben 1000 in meno rispetto al prezzo di listino. Tutte le promozioni possono essere trovate a questo indirizzo.

Per quanto riguarda la telefonia segnaliamo l'iPhone 11 Pro da 64 GB a 979 euro, l'iPhone SE da 64 GB a 449 euro o il Mi Note 10 Lite a 299 euro. tutte le promozioni sugli smartphone possono essere trovate a questo indirizzo.

Per quanto riguarda PC e tablet segnaliamo iPad di 8a generazione del 2020 da 32GB a 369 euro, l'Acer all-in-one C22-820 a 469 euro e il monitor HP 32S a 189,99 euro. Tutte le offerte possono essere trovate a questo indirizzo.

