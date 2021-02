MediaWorld, No IVA su grandi elettrodomestici e climatizzatori: ecco le offerte

MediaWorld ha lanciato la nuova promozione No IVA, che consente di acquistare grandi elettrodomestici e climatizzatori approfittando di uno sconto reale pari al 18,04%. E sì, anche i videogiocatori potrebbero averne bisogno.

Valide fino al 28 febbraio, le offerte abbracciano un'ampia gamma di prodotti indispensabili per la casa: dai frigoriferi alle lavatrici, dalle lavastoviglie ai piani cottura, dai condizionatori fissi a quelli portatili.

Se vi serve un frigo, c'è l'LG GBB72NSDFN combinato da 384 litri, dotato di una marea di tecnologie per ottimizzare raffreddamento e conservazione degli alimenti, a 699 euro anziché 1399.

Vi serve una lavatrice? Che ne dita della Samsung WW80TA046TT/ET, con capacità di carico di 8 Kg, 1400 giri al minuto e classe energetica A+++, disponibile al prezzo di 298,33 euro anziché 749?

Sta finendo febbraio, le giornate si fanno più calde e l'estate non tarderà ad arrivare: fatevi trovare pronti con un climatizzatore Beko BIVPI 121 + BIVPI 120: potenza pari a quasi 12.000 BTU, classe energetica di raffreddamento A++, inverter e svariete funzioni, al prezzo di 329 euro anziché 429.

Per controllare l'elenco completo delle offerte relative alla promozione No IVA di MediaWorld vi basterà visitare questa pagina.

Questa notizia non è una pubblicità, ma un contenuto editoriale per la segnalazione di offerte che riteniamo possano essere di interesse per i lettori. Multiplayer.it non ha ricevuto alcun compenso per la pubblicazione dell'articolo.