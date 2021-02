Steam: Remote Play Together può essere usata anche con amici senza account

Quest'oggi Valve ha rilasciato un nuovo update della beta del client Steam, il quale introduce una nuova feature molto interessante: la possibilità di usare il Remote Play Together anche con amici che non dispongono di un account Steam. Ecco la spiegazione ufficiale di Valve.

"Per provare questa nuova funzione, accedi alla versione beta del client di Steam. Una volta eseguito l'update, troverai un pulsante "Copia Link" nella lista Amici ogni volta che giochi a uno delle migliaia di giochi che supportano Steam Remote Play Together. Per accedere rapidamente ai tuoi giochi che supportano Remote Play Together, clicca sulle opzioni di filtraggio avanzate nella tua Libreria, poi seleziona "Remote Play Together" nella sezione Funzioni. Puoi anche creare una collezione dinamica con il tasto Salva."

"Quando sei pronto per giocare, avvia il gioco, poi prendi il link invito dalla lista amici nell'overlay di Steam. Invialo agli amici su Windows, iOS, Android o Raspberry Pi: potranno cliccare sull'invito e unirsi al divertimento." Viene poi spiegato che solo una persona senza account può unirsi a Remote Play Together: gli altri dovranno essere invitati in modo regolare tramite un click destro dalla Lista Amici.

"I giocatori con un controller possono unirsi immediatamente al divertimento. Se sei l'ospite della sessione e hai un controller, puoi decidere di lasciare il controllo di mouse e tastiera a un giocatore connesso in remoto tramite lo Steam Overlay."

Se volete sapere come accedere alla versione beta di Steam, potete trovare tutte le informazioni a questo indirizzo. Vi segnaliamo infine che il controller Xbox è il più usato dai giocatori PC sulla piattaforma di Valve.