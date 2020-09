MediaWorld, Vivi Smart: offerte su PC, smartphone e... monopattini elettrici

MediaWorld ha lanciato la nuova promozione Vivi Smart, con offerte sull'acquisto di PC, smartphone e persino monopattini elettrici, l'ultima moda per la mobilità in ambito urbano.

Per quanto riguarda i computer, abbiamo l'elegante Apple MacBook Air da 13 pollici, nella colorazione Space Grey, disponibile per 1.099 euro anziché 1.279, ma anche un interessante all-in-one come il Lenovo IdeaCentre A540-27ICB a 949 euro anziché 1.099.

Sul fronte degli smartphone troviamo iPhone 11, uno dei terminali di maggior successo dell'anno, a 769 euro anziché 839, ma anche prodotti sostanzialmente meno costosi, vedi ad esempio Huawei P30 Lite a 229,99 euro anziché 299,90.

Veniamo infine ai monopattini elettrici, che come certamente saprete sono oggetto di bonus fino a 500 euro. Troviamo nel listino appunto un Nilox Doc Twelve a 479 euro anziché 599,95, oppure un Ninebot Segway KickScooter ES2 a 399 euro anziché 449,99.

Questa notizia non è una pubblicità, ma un contenuto editoriale per la segnalazione di offerte che riteniamo possano essere di interesse per i lettori. Multiplayer.it non ha ricevuto alcun compenso per la pubblicazione dell'articolo.