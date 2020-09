Call of Duty: Warzone, casse di rifornimento leggendarie spariscono: è un bug

Molto spesso i giocatori di Call of Duty: Warzone si ritrovano alle prese con strane situazioni o fenomeni, causati dai numerosi bug e glitch che da sempre si verificano sul Battle Royale di Activision. Non sempre si tratta di qualcosa di particolarmente grave, ma di certo è seccante trovarsi alle prese con casse di rifornimento leggendarie che di punto in bianco spariscono.

Sta accadendo proprio in queste ore, a causa di un bug inedito (o almeno riportato come tale da dexerto, che trovate nel campo Fonte). Un giocatore di Call of Duty: Warzone ha avvistato la cassa di rifornimento leggendaria su un treno, dunque è corso a recuperarla per arricchirsi del suo loot. Peccato che una volta giunto esattamente in posizione fosse sparita nel nulla.

Il video qui di seguito riportato mostra l'accaduto: non vi è una vera e propria spiegazione, al di là della possibilità che si tratti di un bug. Di certo quella cassa era lì un attimo prima, e pochi secondi dopo non c'era più. Le bombole di gas velenoso, invece, esistono davvero: solo che è difficile trovarle.