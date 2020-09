Multiplayer Risponde torna oggi con una nuova puntata: sotto con le domande!

Multiplayer Risponde torna oggi con una nuova puntata: a partire dalle 16.00, rigorosamente in diretta e in compagnia di Vincenzo Lettera, risponderemo a tutte le vostre domande, che siano inerenti i videogame o meno.

A poche ore dall'apertura dei preorder di Xbox Series X, fissata a domattina alle 9.00, uno spunto di discussione potrà certamente essere la questione delle prenotazioni, con PS5 in particolare che ha stabilito nuovi record di velocità per il sold-out su Amazon.

Sono inoltre spuntati nuovi dettagli su Monster Hunter Rise, che a quanto pare non sarà uno spin-off per la serie Capcom bensì un episodio centrale, che porterà su Nintendo Switch alcune caratteristiche di Monster Hunter: World.

I temi di discussione sono insomma molteplici, ma come da tradizione potremo andare completamente off topic a seconda di cosa ci chiederete: non abbiate timore e iniziate a scrivere le vostre domande qui nei commenti.

Potrete seguire lo streaming all'interno di questa notizia, nel box dedicato o direttamente sul nostro canale Twitch, utilizzando eventualmente l'app ufficiale su iOS e Android. Registratevi per ricevere le notifiche relative ai nuovi video!