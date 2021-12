Medium-Naut è il nuovo gioco dell'autore di La-Mulana, Takumi Naramura: trailer e dettagli

Medium-Naut è il nuovo gioco in arrivo da parte di Takumi Naramura, autore della nota serie La-Mulana, costruito attraverso Pixel Game Maker MV e disponibile in questi giorni su PC e Nintendo Switch pubblicato da Gotcha Gotcha Games.

Il team di sviluppo è Blue Boss, ma sostanzialmente si tratta di un progetto portato avanti in solitaria da Naramura, che dopo averci portato nei meandri delle rovine di La-Mulana, in particolare con la splendida e difficilissima raccolta contenente entrambi i capitoli uscita su Nintendo Switch (qui trovate la recensione), cambia completamente le atmosfere e si sposta sulla fantascienza.

Medium-Naut è già disponibile dal 21 dicembre su PC attraverso Steam e sarà disponibile da oggi, 23 dicembre 2021, anche su Nintendo Switch attraverso eShop.

Anche in questo caso si tratta di esplorare e combattere in un ambiente altamente minaccioso, probabilmente con un alto livello di sfida come nelle produzioni precedenti del medesimo autore, ma in questo caso ci troviamo ad avere a che fare con un mistero fantascientifico.

La medium Yumi Kisara viene incaricata di indagare sul relitto della nave spaziale Ostracida, precipitata su un misterioso pianeta alieno, per cercare di capire cosa sia successo all'equipaggio. Con l'impossibilità di inviare una squadra di recupero a causa di un "inspiegabile fenomeno psichico", sta a Kisara lanciarsi all'interno di questo oscuro mistero. Vediamo dunque il trailer di presentazione per questo progetto piccolo come dimensioni ma, visti i precedenti dello stesso autore, molto promettente.