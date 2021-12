Yomawari 3, prime immagini e dettagli sul nuovo horror per PS4 e Nintendo Switch

Yomawari 3 si svela nelle prime immagini ufficiali da parte di Nippon Ichi Software e anche alcuni dettagli che riguardano la storia e l'ambientazione di questo nuovo capitolo dell'interessante serie horror per PS4 e Nintendo Switch.

La data di uscita del gioco è fissata per il 21 aprile 2022 in Giappone, in attesa di conoscere quale sia invece il lancio in occidente, dove comunque il gioco dovrebbe arrivare, visti anche i precedenti. Yomawari 3 riprende un po' l'impostazione e le atmosfere dei precedenti ma presenta una storia nuova e alcune modifiche all'impostazione generale e al gameplay.

La protagonista della storia si risveglia improvvisamente in un'oscura foresta ignota, senza ricordarsi come ci sia finita. Ricorda solo di essere andata sul tetto della scuola a vedere il tramonto, e il passaggio successivo è il suo risveglio in questa foresta.

Esplorando questa, incontra una misteriosa figura senza forma che la avverte di aver ricevuto una forte maledizione e che deve ricordare qualcosa di importante entro la fine della notte per poter rompere questa maledizione.

Nel gioco dovremo dunque cercare di ricomporre i ricordi della protagonista nel corso della notte.

Yomawari 3 è un action adventure basato sull'esplorazione, caratterizzato da una particolare inquadratura isometrica dall'alto e che ci vede impegnati in questa ricerca all'interno di varie ambientazioni notturne piuttosto inquietanti, popolate da presenze misteriose.

Il gameplay si basa sulla contrapposizione tra luci e ombre, in una sorta di approccio stealth che prevede sia l'utilizzo della torcia che delle luci presenti nell'ambientazione, oltre alla necessità di nascondersi dai mostri. Vediamo dunque le prime immagini di Yomawari 3, annunciato solo qualche giorno fa, nella galleria in questa pagina.