Figure Fantasy: il gioco mobile dalle pubblicità assurde trasforma Joker in un gamer

Daniel Ahmad, noto analista di Niko Partners ed esperto del mercato videoludico orientale, ha condiviso una piccola scoperta: le assurde pubblicità di Figure Fantasy, un gioco mobile cinese di grande successo. In uno degli spot, gli sviluppatori di Figure Fantasy hanno trasformato Joker in un gamer.

Potete vedere il video qui sopra. Nel filmato, il Joker e degli scagnozzi hanno messo all'angolo un uomo e gli chiedono "Cosa ti rende un videogiocatore unico?". L'uomo replica che lui gioca a Figure Fantasy, scatenando l'ilarità dei presenti. Il video continua poi presentando alcuni dei personaggi del gioco e i loro valori, tra stelle e punteggi di combattimento. La pubblicità mira a spiegare che è possibile giocare a Figure Fantasy senza dover per forza spendere denaro e, in poco tempo, è possibile ottenere tanti personaggi potenti.

La pubblicità spiega in modo classico le unicità di Figure Fantasy. La particolarità è la scelta del soggetto, che sembra completamente casuale. Tra il Joker e il videogame mobile non vi è alcun legame, né tematico né stilistico. Si tratta di una scelta che probabilmente mira a fare leva sull'assurdità e spingere la gente a parlarne. Chiaramente, ci è riuscito, visto che anche testate estere come Kotaku ne stanno parlando.

Ahmad ha anche condiviso un'altra pubblicità, nella quale un uomo torna a casa e sospetta che la moglie lo stia tradendo. Per far uscire gli amanti della moglie, svela una serie di codici per ottenere degli extra in Figure Fantasy: alla fine, spuntano ben cinque persone in un sol colpo.

Figure Fantasy è un gioco realizzato da Flow Entertainment, team fondato nel 2016. Ha raccolto oltre 100 milioni di RMB (13.87 milioni di euro) da vari investitori, come Sequoia China, NetEase, Bilibili. Il gioco sta avendo grande successo in Asia e anche nel resto del mondo.