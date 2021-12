Horizon Zero Dawn in VR: video gameplay mostra la mod PC funzionante

Horizon Zero Dawn può ora essere giocato in versione VR su PC grazie a una mod di Luke Ross, noto modder, che ha condiviso la propria creazione tramite il proprio Patreon. Qui sopra potete vederne un video gameplay completo.

La mod di Horizon Zero Dawn permette di giocare in modalità VR con più tipologie di visuale. È disponibile una terza persona sopra la spalla, simile al gioco originale, una visuale in terza persona con un po' di distanza tra personaggio e telecamera, e anche una visuale in prima persona sperimentale, che mira alla massima immersione.

Ovviamente la mod non è perfetta e potrebbero esserci dei problemi prestazionali, ma nel complesso è un modo tutto nuovo di esplorare il gioco di Guerrilla Games. Quando ci si nasconde nell'erba, ad esempio, la visuale viene oscurata se si è in prima persona. Inoltre, mirare con l'arco e vedere le creature in prima persona è molto più immersivo. In una certa misura, gli scontri sono più difficili poiché non si ha una visuale chiara di quello che ci circonda, ma è normale visto che il gioco non è stato pensato per essere giocato in prima persona.

L'idea di un gioco VR di Horizon non è inoltre nuova: un leak ha da tempo parlato di un nuovo gioco per PS VR 2 della saga di Horizon. Sarà simile a questa mod?