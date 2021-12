The King of Fighters XV: trailer e immagini di Maxima

Prosegue la presentazione dell'ampio roster di personaggi presenti in The King of Fighters XV, questa volta con Maxima protagonista del nuovo trailer e delle immagini aggiunte alla galleria, quest'ultimo interpretato da Katsuyuki Konishi per quanto riguarda il doppiaggio.

L'"arma umana d'acciaio", come viene definito Maxima, è un combattente caratterizzato da un'avanzata corazza metallica in grado di garantire un grado di resistenza ai colpi notevole e ovviamente anche una maggiore potenza e forza d'impatto data da una vera e propria armatura da combattimento.

È dunque un personaggio molto particolare anche rispetto agli standard della serie, comparso per la prima volta in The King of Fighters '99.

Caratterizzato da una personalità molto compassata, in netto contrasto con la potenza devastante dei suoi colpi, Maxima si presenta un po' come l'antitesi dei personaggi più giovani e scapestrati della serie, ponendosi come un combattente molto serio e anche corretto con gli avversari, pur non mostrando alcuna volontà di limitare i colpi.

Si espande ulteriormente il roster di The King of Fighters XV dunque, dopo aver visto il trailer per Krohnen qualche giorno fa e dopo l'annuncio della Omega Edition. Ricordiamo peraltro che la seconda beta si svolgerà dal 18 dicembre alle 4.00 fino al 20 dicembre alle 15.59, con otto personaggi giocabili e un'esperienza per molti versi vicina a quella che troveremo nella versione finale.