Metro Exodus: un video mette a confronto la versione standard con l'Enhanced

Vediamo questo filmato di Metro Exodus, realizzato dallo youtuber "Cycu1" in cui vengono messe a confronto la versione standard con quella Enhanced del gioco, quest'ultima fresca di pubblicazione. L'autore ha abilitato il ray tracing in entrambe le versioni, quindi il filmato vi darà chiaramente un'idea dei miglioramenti effettivi introdotti da 4A Games.

Per ulteriori dettagli, vi rimandiamo alla nostra recensione di Metro Exodus Enhanced Edition, in cui analizziamo il gioco proprio dal punto di vista tecnico.

Tra le novità della Metro Exodus Enhanced Edition spiccano un uso più intensivo del ray tracing, incluso il supporto per le Advanced Ray Traced Reflection, e il supporto per DLSS 2.0 di Nvidia. Viene inoltre migliorata la tecnologia di Global Illumination già presente nell'originale, cosicché ogni luce sia in ray tracing. Applicata inoltre all'intero gioco la tecnologia Ray Traced Emissive Lighting vista nel DLC "I due colonnelli".

Metro Exodus Enhanced Edition sarà lanciato nella giornata di oggi su GOG, Microsoft Store, Steam ed Epic Games Store. Chi possiede già il gioco lo riceverà come aggiornamento gratuito, ma ovviamente dovrà disporre di un sistema adatto a giocarci.