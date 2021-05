Resident Evil Village: il benchmark delle GPU Nvidia e AMD, con e senza ray tracing

Resident Evil Village è chiaramente il gioco del momento. La serie di Capcom ha sempre esercitato un fascino malato sui videogiocatori di tutto il mondo e questo ultimo capitolo sembra essere in grado di mantenere alti gli standard della serie. E come tutti i prodotti tecnicamente validi, è interessante capire come il gioco gira su PC. Per questo motivo i primi benchmark di Resident Evil Village sono molto interessanti, dato che sintetizzano le prestazioni dell'horror di Capcom con le GPU di Nvidia e AMD, con e senza ray tracing attivato.

Innanzitutto, avete letto la nostra recensione di Resident Evil Village? Nel caso un cui siate interessanti a giocarlo su console, forse il confronto tra la versione PS5 e quella Xbox Series X di Resident Evil Village vi interesserà.

Nel caso in cui vogliate giocarlo su PC, ecco le buone notizie: basta una RX 5500 XT da 4GB per avere un frame rate medio di 76,3 FPS a 1920x1080 e ray tracing disattivato. Poi su a salire fino ad arrivare a 307,5 FPS della RX 6900 XT da 16GB.

In 2K e con ray tracing disattivato le RX 5500 XT fanno un po' più di fatica, ma mantengono abbondantemente un frame rate medio superiore a 50 fotogrammi al secondo. Già dalle GTX 1660 Ti in su il gioco di Capcom garantisce una fluidità superiore ai 60 FPS.

Resident Evil Village non è un gioco particolarmente esigente in fatto di risorse.

In 4K con ray tracing attivato, le GPU cominciano ad accusare la fatica. Le RTX 2060 da 6GB si fermano a 29,4 FPS. Le RTX 2070 da 8GB superano la soglia dei 35 FPS e poi a salire fino ai solidi 76,1 FPS delle RTX 3080 da 10GB e i 87,2 delle RTX 3090 da 24GB.

A questo indirizzo potrete trovare i benchmark completi.