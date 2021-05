Resident Evil Village: alle 14 lo giocheremo in diretta sul canale Twitch di Multiplayer.it

Non vedete l'ora di vedere Resident Evil Village in azione? Benissimo, a partire dalle 14:00 Alessandra Borgonovo e Francesco Serino giocheranno all'attesissimo Resident Evil Village in diretta sul canale Twitch di Multiplayer.it.

Avete letto la recensione di Resident Evil Village, magari avete visto anche la nostra video recensione. Ma, in attesa di giocarci, volete vedere dal vivo il nuovo horror di Capcom?

Siete nel posto giusto. A partire dalle 14 potremo mostrarvi il gioco in diretta e lo faremo in compagnia della nostra mega-esperta in materia di horror, oltre che appassionatissima di Resident Evil, Alessandra Borgonovo, che sarà in compagnia di Francesco Serino. Onestamente non sappiamo i suoi rapporti con la serie, ma è certamente una garanzia per lo spettacolo.

In realtà partiremo alle 13 chiacchierando del gioco, così da poter essere pronti allo scoccare dell'ora con il gioco e sfruttare ogni secondo possibile. Sarete dei nostri?

