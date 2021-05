Nintendo Switch supererà PSOne, Wii e PS3 entro la fine del 2021, secondo Nintendo

Le vendite di Nintendo Switch sono eccezionali. Durante i recenti risultati fiscali la grande N ha stracciato ogni tipo di record precedente. La console sta vendendo ad un ritmo talmente vertiginoso che, se tutto andrà come Nintendo si aspetta, nel 2021 supererà persino PSOne, Wii e PS3. Con ancora diversi anni di vita davanti.

Secondo la sempre ottima Wikipedia, la classifica delle console più vendute al mondo è la seguente:

PlayStation 2 155 milioni Nintendo DS 154 milioni GameBoy 118,69 milioni PlayStation 4 115,9 milioni PlayStation 102,49 milioni Wii 101,63 milioni PlayStation 3 87,4 milioni Nintendo Switch 84,59 milioni

Come abbiamo scoperto stamattina leggendo i numeri da capogiro di Nintendo Switch, "Nintendo prevede di poter vendere altre 26,5 milioni di Nintendo Switch, per 205 milioni di giochi. Per l'anno fiscale 2022 invece, le previsioni parlano di 25,5 milioni di console per 190 milioni di giochi."

Quindi, conti alla mano, entro la fine del 2021 (o meglio dire del marzo 2022) Nintendo pensa di aver venduto 111,09 milioni di console. Una cifra che le farebbe fare un bel balzo in classifica. Arriverebbe al quinto posto ad un soffio da PlayStation 4 a 115,9 milioni (ma comunque in crescita, visto che la console è ancora distribuita in tutto il mondo).

Nintendo Switch potrebbe diventare la terza console più venduta di sempre alla fine del 2022.

Alla fine del 2022, invece, le previsioni dicono 136,59 milioni di console, che valgono la terza posizione assoluta. Molto distanti ci sono PS3 e Nintendo DS, ma visti i ritmi di Switch potrebbero non essere del tutto fuori dalla sua portata. Soprattutto se una revisione dell'hardware dovesse arrivare nei negozi, una cosa che prolungherebbe ulteriormente la vita della console.