Metro: Last Light Redux gratis su GOG per il gran finale dei saldi invernali

Metro: Last Light Redux è gratis su GOG per le prossime 48 ore. Come festeggiare meglio il gran finale dei saldi invernali della piattaforma polacca? Se state faticando a raggiungere l'home page del negozio è perché probabilmente c'è un grandissimo afflusso di utenti, quindi non disperate.

Riscattare Metro: Last Light Redux è davvero facile: andate sulla pagina principale di GOG, scorrete fino al banner del gioco e cliccate sul pulsante "Ottieni" per aggiungerlo automaticamente all'account. Naturalmente dovete disporre di un account GOG attivo e non soggetto a restrizioni per ottenerlo, altrimenti dovete registrarne uno.

Visto che ci siete, date anche un'occhiata alle offerte dei saldi invernali, magari per recuperare qualche vecchio classico che avete sempre desiderato giocare.