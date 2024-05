Microsoft bloccò un torneo di Killer Instinct perché non voleva che i giocatori pensassero a un seguito

"Era la primavera del 2021 e tutti erano super entusiasti del netplay e i giochi che non avevano il rollback netcode venivano derisi. Quindi la mia idea fu quella di organizzare un torneo che colmasse queste divisioni. Sapevo esattamente quale fosse il gioco giusto: Killer Instinct." Ha iniziato a spiegare Kelly, in una storia che tenta di fare un quadro più ampio sui problemi post acquisizione da parte di Microsoft della sua ex compagnia.

Un torneo di Killer Instinct fu cancellato nel 2021 perché Microsoft non voleva che i giocatori credessero che fosse in produzione un seguito . A raccontare la strana vicenda su X è stato l'organizzatore dello stesso, Connor Kelly, che all'epoca lavorava per Start.GG, piattaforma fresca di acquisizione dalla casa di Redmond. Stando a quanto ha raccontato, il torneo di Killer Instinct stava attirando nuovi giocatori su Start.GG, ma Microsoft decise di fermare tutto per paura di fraintendimenti su un possibile seguito.

Una decisione strana

"Era perfetto. KI era sull'all'epoca nuovissimo Xbox Game Pass, aveva il rollback e nessuno stava organizzando tornei netplay per il gioco sulla piattaforma. Quindi l'ho proposto al capo e ho ottenuto l'approvazione per contattare il brand Sajam come sponsor e gestore del torneo.

Ci hanno dato 3.000 dollari per organizzarlo, con l'unica condizione che 1.000 dollari fossero destinati al montepremi. Alla fine Sajam ha usato 1.500 dollari per il montepremi e il resto per pagare lo staff del torneo e dello streaming. È stato un enorme successo! È stata la più grande partecipazione a un torneo di KI sul sito, in assoluto.

Alcuni dei combattimenti di Killer Instinct

Anche i numeri sono stati buoni, visto che riuscì a far crescere gli utenti attivi giornalieri (DAU). La mia speranza era di poter stipulare una partnership con Sajam, per organizzare una serie di tornei con titoli dotati di rollback o semplicemente continuare con KI, essendo una proprietà di Microsoft." Insomma, cosa avranno avuto da obiettare i responsabili di Microsoft di fronte a quello che appare essere un ottimo risultato?

"Ovviamente, non è mai successo. E il motivo è davvero folle. La settimana successiva, il capo mi ha convocato per un incontro veloce per farmi sapere che aveva sentito la gente di Microsoft Game Studios, e che non volevano che facessimo mai più niente del genere.

Mi ha detto che non volevano far credere a nessuno che stessero lavorando a un sequel, e che un evento sponsorizzato da Microsoft (tramite start.gg) poteva giustificare teorie su un loro futuro progetto. Non aveva alcun senso per nessuno di noi, ma l'idea morì proprio lì.

Ora, KI è stato rilanciato con un po' di supporto dagli sviluppatori, e sono davvero felice per quella community e per quello che sta succedendo, ma è davvero difficile non essere furiosi con Microsoft per averper una ragione così banale e stupida, che poi (in un certo senso) hanno ripreso in mano." Evidentemente Kelly non ha mai sentito parlare di Hi-Fi Rush!