Immortals of Aveum mostra performance migliorate del 72% su Xbox Series X con l'uso di AMD FSR 3

In base a quanto riferito da Richard Leadbetter e compagni, con qualche frammento di video a supporto, è emerso che l'utilizzo di AMD FSR 3 Frame Generation porta effettivamente a dei risultati notevoli, in particolare su Xbox Series X.

Sembra proprio che l'applicazione di AMD FSR 3 Frame Generation su Immortals of Aveum porti a ottimi risultati, almeno in base a quanto rilevato su Xbox Series X da Digital Foundry, che ha riportato un miglioramento del 72% nelle performance del gioco con tale tecnologia in uso.

Frame-rate molto migliorato, ma qualità dell'immagine poco convincente

Come mostrato nel frammento iniziale del video riportato qui sotto, l'uso della tecnologia porta a un incremento delle performance del 72% su Xbox Series X.

In alcune aree in cui il frame-rate rilevato inizialmente oscillava tra 40 a 60 fps, l'uso di FSR 3 ha portato a un miglioramento sostanziale.

In tali aree del gioco, il sistema di Frame Generation comporta un aumento sostanziale del frame-rate, portando a performance fino a oltre 100 fps, risultando un una notevole fluidità e stabilità del gioco.

Il problema è che, a fronte dei vantaggi rilevati in termini di frame-rate, l'FSR presenta ancora dei difetti in termini di qualità dell'immagine, con vari artefatti che emergono dall'uso della tecnologia e una certa perdita di dettaglio.

Come abbiamo visto, Immortals of Aveum è il primo gioco con FSR 3 di AMD su console, disponibile dall'update pubblicato nello scorso fine settimana, e l'implementazione risulta in parte convincente e in parte ancora migliorabile su alcuni aspetti.