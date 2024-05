League of Legends sta per vendere una skin da 450 dollari e alcuni giocatori non sono contenti

L'ultimo annuncio di Riot Games non è piaciuto a moltissimi giocatori. La compagnia ha infatti svelato che presto metterà in vendita nel MOBA League of Legends un nuovo set di skin, una delle quali vale più di 400 dollari. 450, per la precisione. In pratica con lo stesso prezzo potete comprarci una console. Alcuni giocatori sono rimasti perplessi dalla novità, considerando anche il nome a cui è legata.

Ma facciamo un passo indietro. Nelle scorse settimane Riot Games ha introdotto in League of Legends la "Hall of Legends", che è essenzialmente una Hall of Fame dedicata ai migliori giocatori di LoL di tutti i tempi. Come facilmente prevedibile, il campione coreano Faker, al secolo Lee Sang-hyeok, è stato il primo a entrarci.