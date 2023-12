Microsoft Copilot ora è anche un'app: ecco come ottenere il chatbot su Android

Nel tentativo strategico di espandere le sue offerte di intelligenza artificiale, Microsoft ha introdotto con discrezione un'app dedicata a Copilot per gli utenti Android.

L'applicazione, simile a ChatGPT, è ora disponibile per il download su Google Play Store, offrendo agli utenti un accesso al chatbot alimentato dall'intelligenza artificiale di Microsoft senza la necessità di aprire l'app mobile Bing.

L'assistente Microsoft si può ottenere su smartphone, per ora unicamente da Play Store di Android e non su App Store per dispositivi iOS.

Così come ChatGPT, l'applicazione di Copilot consente di sfruttare tutte le potenzialità dell'assistente: dalle richieste basate sul testo, per redigere, ad esempio, testi per email e documenti o tabelle, fino alla generazione di immagini.