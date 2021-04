Microsoft Flight Simulator regala 2 PC dall'aspetto discutibile per festeggiare l'update francofono

Per festeggiare l'arrivo del nuovo aggiornamento di Microsoft Flight Simulator che migliora la Francia e il Benelux, le divisioni di queste nazioni hanno deciso di mettere in palio 2 PC decisamente a tema. Certo, l'estetica è discutibile, ma non si può avere sempre tutto.

Come sappiamo l'aggiornamento di Microsoft Flight Simulator, il World Update 4, migliora Francia, Belgio e Olanda ed è disponibile da qualche ora. Per festeggiare l'evento, la divisione francese di Microsoft ha fatto creare due PC da gaming all'interno di un case d'eccezione: mezza turbina d'aereo.

Questi PC sono assolutamente spettacolari, ma, immaginiamo, non semplicissimi da far convivere con il resto dell'arredamento di una casa. L'involucro esterno, infatti, è metallizzato, con un enorme logo sull'esterno e decisamente ingombrante. Al loro interno, però, i PC vantano una GeForce RTX 3070, un i7-11700K e una scheda madre Z590 Aorus Elite AX. A Campo minato ci si dovrebbe poter giocare tranquillamente.

Per poter partecipare occorre fare un retweet del post qui sopra, seguire l'account di Microsoft Francia, commentare con #MicrosoftFlightSimulator e avere tanta fortuna.

Tenterete la sorte?